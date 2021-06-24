Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Bostancı Oğul-2 Operasyonu" başlatıldı.
Merkeze bağlı Oğul köyü Kokurdanlı mevkisinde, mağara ve sığınaklara düzenlenen operasyonda, sehpası ile birlikte çalışır vaziyette Doçka uçaksavar silahı, bu silaha ait 23 milimetrelik 2 bin mühimmat, 12,7 milimetrelik 3 bin uçaksavar mühimmatı, 7,62 milimetrelik 5 bin AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 30 RPG-7 antitank mühimmatı, 23 RPG-7 sevk fişeği, 3 uyku tulumu, 2 dörtlü yemek ocağı, büyük ve küçük dolu tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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