Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik "Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Bostancı Oğul-2 Operasyonu" başlatıldı.

Merkeze bağlı Oğul köyü Kokurdanlı mevkisinde, mağara ve sığınaklara düzenlenen operasyonda, sehpası ile birlikte çalışır vaziyette Doçka uçaksavar silahı, bu silaha ait 23 milimetrelik 2 bin mühimmat, 12,7 milimetrelik 3 bin uçaksavar mühimmatı, 7,62 milimetrelik 5 bin AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 30 RPG-7 antitank mühimmatı, 23 RPG-7 sevk fişeği, 3 uyku tulumu, 2 dörtlü yemek ocağı, büyük ve küçük dolu tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.