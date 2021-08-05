Hakkari'de etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-14 operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlarda 'turuncu' kategoride yer alan 'Vejin' kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu belirlendi."