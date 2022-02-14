Hakkari'de Eren Kış-25 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Bu kapsamda, kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Hakkari'de "Eren Kış-25 (Hakkari-Oğul) Şehit J.Asb.Bçvş. Timuçin Aladağ" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 555 personel görev alıyor.