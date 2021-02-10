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Hakkari’de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldı

Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personel görev alıyor.

Hakkari’de "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" operasyonu başladı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonun bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatıldığını duyurdu.

2 BİN 218 PERSONEL KATILIYOR

Operasyona, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personel (129 operasyonel tim) katılıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE EREN OPERASYONLARI

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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