Hakkari'de 9 kilo patlayıcı ve 204 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de toprağa gömülü 9 kilo 200 gram plastik patlayıcı ile bir kamyonda 204 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla ilgili bilgi paylaştı.
Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 426 litre eroin hammedesi, 2 adet çelik yelek, 2 adet uyuşturucu madde pres makinesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca Yüksekova’da bir kamyonda yapılan aramalarda 204 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili kişi de yakalandı.
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