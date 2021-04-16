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Hakkari şehidi için tören düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dereye düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Günaydın için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Ramazan Günaydın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak helikoptere konuldu.

Hakkari şehidi için tören düzenlendi

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Günaydın'ın naaşı, memleketi Adana'ya uğurlanacak.

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