Hakan Ural'ın PKK'ya sessiz kalanlara isyanı olay oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri Gara bölgesine operasyon düzenledi, terör örgütü PKK ise operasyon sürerken elinde tuttuğu 13 vatandaşı şehit etmişti. Türkiye'nin yüreğini dağlayan bu haberlerden sonra Hakan Ural canlı yayında isyan etti. Hakan Ural şehitlerimizin acısıyla ilgili yaptığı konuşmayla Twitter'da en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Ural açıklamasında "Askerini şehit ediyorlar, polisini şehit ediyorlar, öğretmenini şehit ediyorlar, doktorunu şehit ediyorlar, sokaklarda bomba patlatıyorlar, halen PKK diyemiyorsan, devletin verdiği mücadeleye laf ediyorsan namertsin" dedi. "Üç tane oy için sesini çıkaramıyorsan namertsin" diyerek sözlerine devam eden Hakan Ural "Ağız dolusu bir PKK deyin kınayın ölmezsiniz" diyerek sessiz kalanlara kızdı. Hakan Ural sözlerine "CHP'liden İyi Partilisine kim varsa kınasın" dedi.