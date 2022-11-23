HAK-İş Genel Başkanı Arslan yeniden İTUC Başkan Yardımcılığına seçildi

Dursun ERKILIÇ

Avustralya’nın Melbourne şehrinde, 17-22 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 122 ülkeden 211 Konfederasyonun hazır bulunduğu kongreye, Türkiye'den HAK-İŞ Konfederasyonu katıldı.

Genel Başkan Mahmut Arslan başkanlığındaki heyette Genel Başkan Yardımcıları Dr. Osman Yıldız ve Yunus Değirmenci ile HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Dış İlişkiler Koordinatörü Merita Jegeni Yıldız, Dış İlişkiler Uzmanları Ahmet Halfaya ve Pınar Özcan yer aldı. Mahmut Arslan, Başkan Yardımcısı olarak gittiği Kongreden aynı makama yeniden seçilerek döndü.

TERÖR, VİRÜS, TÜRKİYE

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye’deki terör olaylarını lanetlediği ve dünyaya terörün kanlı yüzünü anlattığı konuşmasında, başta ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow olmak üzere kendilerine taziye mesajları gönderenlere teşekkür etti.

Virüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ağır bir hasara yol açtığını, can ve mal kayıplarına sebep olduğunu belirten Mahmut Arslan, Türkiye’nin başarılı mücadelesini hatırlatarak, “COVID-19, birçok ülkede işyerlerinin kapanmasına, üretimin aksamasına, tedarik zincirinin kopmasına ve fiyatların artmasına neden olmuştur. Salgın, dünya genelinde işletmeler ve çalışanlar üzerinde derin etkilere yol açmıştır. Alınan tüm tedbir ve önlemlere rağmen dünyada gelir eşitsizliği, işsizlik, yoksulluk ve adaletsizlikler artmaya başlamıştır” dedi.

ÖRGÜTLENMENİN ÖNEMİ

Virüs salgını sonrasında tüm dünyada “iş sağlığı ve güvenliği” önlemlerinde ciddi sıkıntılar olduğunu gördüklerini vurgulayan HAK-İŞ Genel Başkanı, sendikalı olmanın önemine şöyle dikkat çekti:

“Bir kez daha sendikal örgütlülüğün ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Çünkü salgın sürecinde sendikalı işyerleri iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini yerinde ve zamanında uygulamış oldular. Bunun öneminin bir kez daha altını çizmek istiyorum.”

DÜZENSİZ GÖÇ, SAVAŞ…

Küresel krizlerin sadece virüs salgınlarıyla sınırlı olmadığını kaydeden HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın gündeminde düzensiz göçün yarattığı sorunlar ve dünyayı derinden etkileyen Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Düzensiz göç için, “Her şeyden önce insan hareketliliği ve bunun yarattığı değişimlerde yaşanan sorunların çözümü küresel bir işbirliği ve yönetimiyle mümkün olacaktır.” diyen Arslan, savaş ve işgal yüzünden Rusya’yı kınadığı konuşmasında, “HAK-İŞ olarak, Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle mağdur olan Ukraynalılara yardım elimizi uzattık. Mültecilere ve işsiz kalan Ukraynalı işçi ve ailelerine ulaştırılmak üzere yardımlarda bulunduk” dedi.

Tahıl krizi, düzensiz göç, virüs ve tüm sorunların çözümü için çare de sunan Mahmut Arslan “Daha fazla örgütlenmeye, daha fazla iş birliğine ve dayanışmaya ihtiyacımız olacak. Neoliberalizmin bize dayatmış olduğu küresel politikaların olumsuz etkilerine karşı küresel bir işbirliğini geliştirmeliyiz.”çağrısında bulundu.