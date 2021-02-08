Haiti'de suikast ve darbe teşebbüsü iddiası: 20 gözaltı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, ülkenin güneyindeki Jamcel şehrine hareketinden önce Port-au-Prince Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "hayatına yönelik bir girişim olduğunu" ve "Kasım 2020'den bu yana yürütülen bir kumpasın tespit edildiğini" söyledi.

Olayla ilgili 20 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Moise, daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

Port-au-Prince Genç Avukatlar Barosu, Yüksek Mahkeme Yargıcı Irvikel Dabresil ile Emniyet Müdürü Antoinette Gauthier'in gözaltına alınanlar arasında olduğunu bildirdi. Örgüt, Moise hükümetini korku tohumları ekerek muhalefeti sindirmeye çalışmakla suçladı.

"Serbest kalana kadar yargı boykotuna gidilmeli"

Muhalefet adına konuşan avukat Reynold Georges de Yargıç Dabresil'in gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, "Onun derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Serbest kalana kadar yargı boykotuna gidilmeli" ifadelerini kullandı.

Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'daki tartışmalı başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, başkanlık görevine resmen Şubat 2017'de başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürerken, muhalefet partileri görevi bu ay içinde bırakması gerektiğini savunuyor.

Ülkede Moise'nin görevden ayrılması talebiyle Ekim 2020'den bu yana gösteriler düzenleniyor.