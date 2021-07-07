Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikast sonucu öldürüldü

Başbakan Claude Joseph Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz bir grup kişinin gece Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin özel konutuna saldırdığını ve Moise'in suikast sonucu öldürüldüğünü duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Moise, TSİ 05.00'te evinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Moise'nin saldırıda hayatını kaybettiği, eşi Martine Moise'nin ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bir süredir siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Haiti'de Moise, şubat ayında gazetecilere yaptığı açıklamada "hayatına yönelik bir girişim olduğunu" olduğunu söylemişti. Moise, "Kasım 2020'den bu yana yürütülen bir kumpasın tespit edildiğini" ve olayla ilgili 20 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.