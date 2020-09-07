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Hafter'e Libya'da darbe!

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Ebu Gureyn bölgesine acil iniş yapan ve Hafter'e güçlerine ait olduğu tespit edilen helikopteri ele geçirdi.

İç savaşın devam ettiği Libya'da kritik bir gelişme yaşandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçler, Ebu Gureyn bölgesinin güneyine acil iniş yapan ve Hafter güçlerine ait olduğu tespit edilen bir helikopteri ele geçirdi.

Yerel kaynaklar, ele geçirilen askeri aracın görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

 

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