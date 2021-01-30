Habertürk'teki manşeti silip FETÖ'den özür dilediler

Fatih Altaylı'nın; "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" dediği ve Habertürk Gazetesi'nin 20 Mart 2009 tarihinde yayınlanan "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberin aynı gün (20 Mart 2009) Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinden silindiği, manşet haberden dolayı FETÖ'den özür dileyen metnin yayınlandığı ortaya çıktı.

Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde arama yapıldığında "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet habere ulaşılamıyor.

O MANŞET AYNI GÜN İNTERNET SİTESİNDEN SİLİNDİ!

Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner; 1 Mart 2009 tarihinde Habertürk Gazetesi'ni kurdu ve gazetenin genel yayın yönetmenliğine Fatih Altaylı getirildi. Habertürk Gazetesi; kurulduktan 20 gün sonra o dönemde Fetullah Gülen Cemaati olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü'nü eleştiren manşet yayınladı.

Habertürk Gazetesi muhabiri Sibel Hürtaş'ın imzasının bulunduğu "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberde; Gülen grubuna bağlı olduğu öne sürülen üç astsubay Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç'in; Tümgeneral Rıdvan Ulugüler'in, 31 Aralık 2008 tarihinde yayımladığı kişiye özel belgede açıkça tahrifat yaptığı ifade edildi.

ZAMAN GAZETESİ MANŞET HABERDEN DOLAYI TURGAY CİNER'İ UYARDI!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin internet sitesinde, 20 Mart 2009 tarihinde saat: 10:42'de yayınladığı, "Habertürk'te operasyonel haberler başladı: İşkence altında alınan ifadeleri yayınladı" başlıklı haberde; Ciner Grubu Başkanı ve Habertürk Gazetesi sahibi Turgay Ciner, Mustafa Balbay günlükleri üzerinden hedef gösterildi.

HABERTÜRK GAZETESİ, FETÖ'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Zaman Gazetesi'nin yazısının ardından Türk basın tarihinde bir ilk yaşandı. Ciner Grubu, aynı günün öğle saatlerinde "'F Tipi' astsubayın işleme itirafları" başlıklı haberi Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinden çıkardı. Ciner, bununla yetinmedi ve çıkarılan haberin yerine Gülen Grubu'ndan özür anlamında bir yazı yayınlandı.

İŞTE O SÜREÇ!

TARİH: 20 Mart 2009

Habertürk Gazetesi, 20 Mart 2009 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) illegal yapılanmaya ilişkin manşet haber yayınladı.

"F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı manşet haberde; Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanı Tümgeneral Rıdvan Ulugüler adına sahte belge hazırlayarak Genelkurmay Başkanlığı'nın sistemine yüklerken suçüstü olan astsubayların ifadeleri yer aldı.

Haberde; Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı'nda görev yapan ve Gülen grubuna bağlı olduğu öne sürülen üç astsubay Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç'in; Tümgeneral Rıdvan Ulugüler'in, 31 Aralık 2008 tarihinde yayımladığı kişiye özel belgede açıkça tahrifat yaptığı itiraf eden savcılık ifadeleri yer aldı.

ZAMAN GAZETESİ'NDEN TURGAY CİNER'E TEHDİT!

TARİH: 20 Mart 2009 Saat: 10:42

Zaman Gazetesi'nin internet sitesinde, Habertürk Gazetesi'nin "F Tipi' astsubayın fişleme itirafları" başlıklı haberinin yayınlandığı gün Turgay Ciner'i hedef aldı.

Zaman Gazetesi, 20 Mart 2009 tarihinde saat: 10:42'de internet sitesinde yayınladığı yazıda, "Habertürk'te operasyonel haberler başladı: İşkence altında alınan ifadeleri yayınladı" ifadeleri kullanıldı.

Zaman Gazetesi'nde yayınlanan haberde, "Haber etiğini dilinden düşürmeyen gazetede Sibel Hürtaş imzalı haberde sızdırma savcılık ifadeleri yer aldı. Medyaya yeni adım atan Habertürk gazetesinin daha şimdiden bu tür operasyonal girişimlere çanak tutması (Mustafa) Balbay günlüklerinde yer alan darbeci paşaların "Paşam Ciner bizden yana. Biz kuşatmayı yardık" iddialarını akla getiriyor" denildi ve Turgay Ciner tehdit edildi.

HABER HEMEN SİTEDEN ÇIKARILDI, GÜLEN GRUBUNDAN ÖZÜR DİLENDİ

TARİH: 20 Mart 2009 Saat: 15:07

FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin yazısının ardından Türk basın tarihinde bir ilk yaşandı. Ciner Grubu, aynı günün öğle saatlerinde "'F Tipi' astsubayın işleme itirafları" başlıklı haberi Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinden çıkardı.

Ciner Grubu, bununla yetinmedi ve çıkarılan haberin yerine Gülen Grubu'ndan özür anlamında bir yazı yayınlandı. Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde aynı gün (20 Mart 2009 tarihinde) saat: 15:07'de konulan "Medyada editoryal hastalıklar" başlığı verilen metinde, manşet haberden dolayı Gülen Grubu'ndan özür dilendi.

HABERTÜRK, FETÖ'YÜ ÜZMEMEK İÇİN KENDİ MANŞETİNİ ELEŞTİRDİ

Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan ve Habertürk Gazetesi'nin 'F Tipi' astsubayın işleme itirafları" manşet haberini eleştirildiği skandal açıklama şöyle:

"1.) Medyadaki üslup ve terminoloji sorunu.

Bugün ilk olarak Türk medyasının kavram, sıfat ve terminoloji kullanma konusundaki özensizliğini ve bazı durumlarda da kötü niyetini mercek altına alacağız.

(…) Örneğin alın elinize herhangi bir merkez olma iddiasındaki büyük gazeteyi, kişiler ve oluşumlarla ilgili olarak kullanılan kavramlara ve sıfatlara bakın. "E tipi", "F tipi", "Yandaş", "Ergenekoncu", "Bölücü", "Liboş", "İrticacı", "İşbirlikçi", "Cumhuriyet karşıtı" vs. gibi sayısız sıfatlara bolca tanık olacağınız muhakkak. Bu sıfatların o gazetenin stratejik bir tercihinin sonucu mu kullanıldığı, yoksa kullanan kişinin özensizliğini ya da angajmanını çalıştığı kuruma empoze etmeye mi çalıştığı çoğu kez anlaşılamaz bile. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi; kavramların aslında stratejik bakışı ifade ettiği stratejik bakışın ise ancak stratejik aklın ürünü olması gerektiğine dair bir bilinç medyada yeterince oluşmuş değil. Bu görüntünün bir sağlıksızlık işareti de olduğu açık.

Medyanın inandırıcılık ve güvenilirlik skalasında daha yükseğe çıkmak için bu hastalığına acilen teşhis koyup tedavisine de bir an önce başlamasında yarar ve zorunluluk var."

Habertürk Gazetesi, söz konusu metinle aynı gün o dönem Fetullah Gülen Cemaati olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü'nün şantajlarına boyun eğdi.

HABERTÜRK TELEVİZYONU; 17-25 ARALIK DARBE GİRİŞİMİNİN MEDYA AYAĞI OLARAK GÖREV YAPTI!

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin iddianamede, 17 Aralık darbe girişiminin Zaman'da çalışırken Habertürk TV'ye geçen ve yönetici olarak çalışan gazeteciler tarafından önceden bilindiğine dikkat çekildi.

İddianamede; Yayın Koordinatörü Oğuz Usluer, Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç ile Haber Müdürü Cuma Ulus'un, 17 Aralık günü alışılmışın aksine saat 07.00'de kanala geldiği ve 17 Aralık'la ilgili polis fezlekesi üzerinde çalıştıklarına yönelik tanık ifadeleri yer alıyor:

Tanık Mehmet Yeşilkaya (Habertürk Editörü): "Kılıç, Usluer ve Ulus normalde odalarında telefonla işlerini yürütmelerine rağmen o gün editör masasında bizzat bulundular.. Ellerinde 17 Aralık'la ilgili fezleke olduğunu gördüm. Ben ve diğer editörler bakmak istediğimizde göstermediler. 17 Aralık fezlekesinin sabahın o saatinde elde olması haberciliğin olağan akışına aykırı.."

Tanık Samed Karagöz: (Habertürk Televizyonu'nda Editör): "Bir gün Ali Fuat Yılmazer'i Kılıç'ın odasında gördüm. Kılıç ayağını masaya uzatmıştı. Çalışmaya başladığımda FETÖ'ye üye kişilerin faaliyetlerini hissedilir şekilde gördük."

Tanık Ömer Tekerek (Habertürk Televizyonu'nda Editör): "Abdullah Kılıç, Gülen'e ait üç-dört dakikalık bir vaaz bölümünü internetten indirdi ve haberde verilmesini istedi."

HABERTÜRK TV YAYIN KOORDİNATÖRÜ OĞUZ USLUER, HAKAN ŞÜKÜR İÇİN SEFERBER OLDU!

17 Aralık darbe girişiminden bir gün önce Fetullahçı Terör Örgütü adına milletvekilliğinden ayrılan Hakan Şükür'ün istifa mektubunun sadece o televizyon kanalında yayınlanmasının sırrı ortaya çıktı.

FETÖ'CÜ OĞUZ USLUER DEVREYE GİRMİŞ

FETÖ'den medya yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Oğuz Usluer'in, Habertürk Televizyonu'nda Yayın Koordinatörü olduğu dönemde, Hakan Şükür'ün istifa mektubunu okuyan muhabiri yayından almak isteyen editör Mehmet Yeşilkaya'yı uyardığı, rejiye gelen Oğuz Usluer'in mektubun tamamının okunmasını sağladığı ortaya çıktı.

Oğuz Usluer, editör Mehmet Yeşilkaya'ya Hakan Şükür'ün mektubu için "manifesto" demiş.

METNİ FETÖ'CÜ FARUK MERCAN YAZDI

İstanbul'da FETÖ/PDY terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Hakan Şükür'ün istifa mektubunun Habertürk Televizyonu'nda nasıl okunduğunu açıkça anlatılıyor:

Tanık Mehmet YEŞİLKAYA (Habertürk Televizyonu'nda editör): "2014 yılı Temmuz ayında Habertürk Televizyonunda haber editörü olarak çalışmaya başladım. 17-25 Aralık sürecinde de bu yapılanmayı net olarak görme imkanım oldu. (…)

17 Aralık sürecinden sonra kendisinin sorumlu yayın editörü olarak görevli olduğu bir bültende yayına bağlanan muhabir Hakan Şükür'ün istifa mektubunu okudu ve bu mektup sadece Habertürk'de yer aldı. Mektubu okuyan muhabire yayını kesmesini, mektubu okumamasını ısrarla söylememe rağmen muhabir mektubu okumaya devam etti. Hatta reji üzerinden muhabiri yayından almak istedim. Oğuz Usluer gelerek engel oldu ve mektubun içeriğinin manifesto niteliğinde olup sonradan o mektubu yurt dışına kaçmış olan Faruk Mercan'ın hazırladığı yönünde bilgilerin ortaya çıktığını söylemiştir."

FATİH ALTAYLI O TWEET'İ DE SİLDİ

Fatih Altaylı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımı da sildi.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/30/fatih-altaylinin-buyuk-yalani-haberturkteki-manseti-silmis-fetoden-ozur-dilemis