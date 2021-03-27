Habertürk Yazarı Fatih Altaylı'ya Bakan Koca'dan belgeli yalanlama!

Fatih Altaylı'nın geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef göstererek ısrarla sorduğu Türkiye’ye gelen 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? sorusuna Bakan Koca belgeli yanıt verdi.

Her fırsatta Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs çalışmalarını orantısız şekilde eleştiren Fatih Altaylı bu defa iddiasını yalanlamak zorunda kaldı.

Sık sık yazılarında ve televizyon programında "Türkiye'ye 1.5 milyon doz Biontech aşısı gönderildi, bu aşı nerede?" sorusunu sorup Sağlık Bakanı Koca'yı zan altında bırakan Altaylı, dün Sağlık Bakanı Koca tarafından arandığını ve Biontech firması ile ilgili resmi belgenin Bakan Koca tarafından telefonuna gönderildiğini itiraf etti.

BAKAN KOCA'DAN ALTAYLI'YA BELGELİ YANIT

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'ye gönderildiği ileri sürülen 1.5 milyon doz Biontech aşısı iddialarıyla ilgili Haber Türk yazarı Fatih Altaylı'yı arayıp kendisine Biontech'ten gelen belgeyi gönderdi. Bakan Koca, "Bu belge yalan söylemediğimin belgesidir" dedi.

Fatih Altaylı, Bakan Kocanın telefonu sonrası aralarında geçen diyaloğu ve söz konusu belgeyi bugünkü köşe yazısında yayınlamak zorunda kaldı.

DENEME AMAÇLI SADECE 5 BİN 850 DOZ GELMİŞ

Biontech antetli belge Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir’e hitaben yazılmış.

“Pfizer-Biontech COVID 19 aşılarının sevkiyatının başladığını görmekten memnunuz” diye başlıyor belge.

İlk partinin Ankara’da üzerinde mutabık kalınan dağıtım merkezine ulaştığını ve şimdilik deneme amaçlı 5 bin 850 dozun 12 Mart günü teslim edildiğini belirtiyor.

Belgede planlı sevkiyatın ilk bölümü olan 0,7 milyon dozluk partinin 24 Mart, ikinci 0,7 milyon dozluk partinin ise 25 Mart’ta Ankara’daki dağıtım merkezinde olacağı belirtiliyor.

Belgenin sonunda ise Nisan ayı ortasına kadar 3,1 milyon dozun daha teslim edilmiş olacağını söylüyor.

Belgenin altında Biontech'in iki yöneticisinin Dr. Sierk Poetting ve Dr. Oliver Hennig’in imzaları var.

TÜRKİYE AŞILAMADA DÜNYADA 7. SIRADA

Dünya genelinde 140 ülkede 501 milyon doz koronavirüs (COVID-19) aşısı yapıldığı açıklandı. ABD, 133 milyon aşılamayla ilk sırada yer alırken, Türkiye 14 milyondan fazla aşılamayla ilk 7’de yer alıyor.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaza kadar 100-120 milyon doz aşının getirileceği müjdesini de verdi.