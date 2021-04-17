Güvenlik Soruşturması Kanunu yürürlüğe girdi
TBMM'de kabul edilen Güvenlik Soruşturması Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni dönemde güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak.
Yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeye göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak.
Cezaevi çalışanları, öğretmenler ve üst düzey kamu yöneticileri de güvenlik soruşturmasına tabi olacak.
Kamuya ilk kez atanacakların tümü için arşiv araştırması istenecek.
Teklifte yapılan değişiklikle; kişinin birinci derecede yakınları, eşi ve eşinin ailesi güvenlik soruşturmasına tabi tutulmayacak.
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