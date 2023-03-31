Guterres: İklim faciasını engellemek için çok az zaman kaldı!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen ''Uluslararası Sıfır Atık Günü'' 30 Mart'ta kutlanıyor ve tüm dünyada atık krizine ilişkin farkındalığın artırılması hedefleniyor.

“Uluslararası Sıfır Atık Günü”

BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararını oydaşmayla kabul etmişti. Genel Kurulun bu kararıyla 30 Mart, “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildi.

BM Genel Kurulu, Uluslararası Sıfır Atık Günü için, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) ile birlikte ''Sıfır Atık Özel Oturumu'' düzenledi.

BM Çevre Programı, Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin, mesaj yayımladı.

BM Çevre Programı mesajında, ''Bugün Dünya, atıkların insan sağlığı, ekonomi ve çevre üzerinde giderek kötüleşen etkilerine yanıt olarak, herkesi israftan kaçınmaya, tasarruf yapmaya ve döngüsel ekonomiye doğru toplumsal geçişi destekleyen, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutladı.'' ifadelerine yer verdi.

BM Genel Kurulundaki Sıfır Atık Özel Oturumu'nda konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in sözleri mesajda kullanıldı.

İnsanlığın dünyayı bir "çöplük" gibi kullandığını ve "tek evini çöpe" çevirdiğini belirten Guterres'in, "Atık, insanlarımızı, gezegenimizi, doğal kaynakları ve ekosistemimizi, her yıl milyarca kayba yol açarak ekonomimizi öldürüyor. Atık miktarı artmaya devam ediyor. 2050 yılında kentsel katı atık üretiminin iki katına çıkarak 4 milyar tona ulaşacağı öngörülüyor. Atık, gezegenimizi çöpe çeviriyor. Artık atığa savaş açma zamanı geldi.'' açıklamalarına yer verildi.

Atık listesinin plastikler, çürük gıda, piller ve inşaat molozu gibi birçok farklı türü barındırdığına işaret eden mesajda, "Dünya Bankasının verilerine göre dünya, her yıl 2 milyar ton kentsel katı atık üretiyor. Bunların yüzde 33'ü düzgün bir şekilde yönetilmiyor." ifadeleri kullanıldı.

İklim faciasını engellemek için çok az zaman kaldı

Küresel olarak atığın azaltılmasının karbon salınımını ciddi ölçüde azaltacağı belirtildi ve iklim faciasını engellemek için çok az zaman kaldığı vurgulandı.

Ülkelerin, şehirlerin ve yerel yönetimlerin atık yönetim sistemlerini geliştirmeleri için yatırım yapmaları gerektiğini vurgulayan yazıda, insanların yeniden kullanım ve geri dönüşüme başvurmalarını teşvik etmek amacıyla politikalar üretilmesinin önem taşıdığına dikkat çekildi.

Sıfır Atık Projesi gibi örneklerden ilham alınmalı

''Türkiye, Sıfır Atık Projesini 2017 yılında Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde başlattı ve 105 ülke karara ortak oldu.'' ifadelerine yer verilen mesajda ülkelerin, Sıfır Atık Projesi gibi örneklerden ilham alması gerektiğinin altı çizildi.