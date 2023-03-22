Guterres, Dünya Su Günü hakkında mesaj yayımladı!

Guterres, "Dünya Su Günü" vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

Suyun dünya için yaşam kaynağı ve insan refahı için kilit öneme sahip olduğuna dikkati çeken Guterres, "Damla damla bu yaşam kaynağı çevre kirliliğiyle zehirleniyor, aşırı kullanımla tükeniyor." uyarısında bulundu.

Guterres, on yılda suya olan talebin mevcut tedariki yüzde 40 civarında geçeceğini, iklim değişiminin ise suyun doğal dengesine zarar vermeye devam ettiğini belirtti.

Milyarlarca insanın temiz suya ulaşımı olmadığını aktaran Guterres, "Dünyamız 2030'a kadar herkese güvenli bir şekilde yönetilen su ve sıhhi tesisat erişimi sağlama hedefinden tehlikeli ve hızlı bir şekilde uzaklaşıyor." ifadesini kullandı.

Guterres, gelecek nesiller için tüm bireylerin suyu sürdürülebilir bir şekilde kullanma ve koruma görevi olduğuna dikkati çekerek hükûmetler, işletmeler ve yatırımcıların daha cesur adımlar atarak küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlamaları gerektiğinin altını çizdi.

G20'nin bu çerçevede öncü rol oynaması gerektiğini dile getiren Guterres, "Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı kırarak yenilenebilir enerjiyi kucaklamalıyız. Bunları yaparken de gelişmekte olan ülkelere her türlü yardımı sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, "Kaybedecek vaktimiz yok. 2023'ü insanlığın yaşam kaynağı olan su için değişim ve yatırım yılına çevirelim. Suyu sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, korumak ve herkese eşit erişim sağlamak için harekete geçelim." çağrısını yaptı.

BM Su Konferansı

Hollanda ve Tacikistan'ın ev sahipliğinde iki gün boyunca birçok etkinlikle sürecek olan BM Su Konferansı başladı.

Konferansın açılışı BM Genel Sekreteri Guterres, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

BM'nin ilk Su Konferansı niteliğini taşıyan organizasyon, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri çerçevesinde "suyu daha iyi anlama, suya daha fazla değer verme ve yönetme" bilincini artırmayı ve uluslararası mutabakat sağlanarak su ile ilgili hedeflere ulaşımı teşviki amaçlıyor.