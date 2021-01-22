Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Mersin Anamur'da 31 Ağustos günü çalıştığı serada öldürülen 44 yaşındaki Ali Toprak'ın cinayetini araştırıyordu. Stüdyosunda öldürülen adamın karısı Alime Toprak ve yakınlarını ağırlıyordu.

Cinayet günü birlikte çalıştıkları muz serasına gittiklerini anlatan Alime Toprak; "Ben çalıştığımız diğer seraya su almaya gitmiştim. Geldiğimde öldürülmüştü" dedi. Ancak Müge Anlı'nın ulaştığı güvenlik kameralarında olayın yaşandığı seradan hiç ayrılmadığı ortaya çıktı.

"ÇOCUKLARIMI KORUMAK İÇİN EŞİMİ ÖLDÜRDÜM"

Müge Anlı'nın; "Varsa bir bildiğin, anlat" demesi üzerine daha fazla dayamayan eş, cinayeti itiraf etti. "Kocamı ben öldürdüm. O gün serada beni çok dövdü. Çocuklarıma da zarar vermek istiyordu. Onları korumak için Ali'yi öldürdüm" dedi.

Alime Toprak kocası Ali Toprak'ı öldürdüğünü kabul etti



🔹Alime Toprak, cinayeti işlediğini Müge Anlı'ya itiraf etti. Çocuklarına ve kendisine işkence yapan eşini öldürdüğünü canlı yayında kabul etti.pic.twitter.com/lL4yGiNaA1 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 22, 2021

"BEN ÖLDÜRMESEYDİM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Cinayeti itiraf ettikten sonra canlı yayına gelen kadın, "Beni öldürmek için bıçakla üstüme yürüdü. O zaman benim çocuklarıma kim bakacaktı? Ben yapmasaydım o bana yapacaktı. Ben cesedin başında bir süre donup kaldım. Çocuklarımın duymasını istemiyordum. Büyük oğlum her şeyi biliyor ama bir kere de 'Benim babam öldü' diye ağlamadı. Çünkü ona çok çektirdi. Oğlum babasının öldüğünü öğrenince 'Anne kurtulduk' dedi. Çok kaçmaya çalıştım ama 'Çocukları öldürürüm' diye tehdit etti" ifadelerini kullandı.