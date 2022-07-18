AjansHaber.com.tr Gündem Asbest yalanı raporla çöktü

Ajans Haber'den bir gazetecilik başarısı daha... Ajans Haber günlerdir konuşulan o geminin asbest raporlarına ulaştı

Ajans Haber, Brezilya’dan İzmir Aliağa’ya gemi söküm işlemi için gelecek olan ve içinde 900 ton asbest olduğu iddia edilen geminin raporlarına ulaştı. 

Ajans Haber, Brezilya’dan İzmir Aliağa’ya gemi söküm işlemi için gelecek olan ve içinde 900 ton asbest olduğu iddia edilen geminin raporlarına ulaştı. 

Bazı basın yayın organlarında oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları raporla çöktü. Aliağa’ya gemi söküm işlemi için gelecek olan ve Brezilya donanmasına ait olan "NAe Sao Paulo" gemisinde 900 ton asbest olduğu iddia edildi. Ajans Haber'in ulaştığı raporlarda 9.6 ton asbest olduğu görülüyor.

Günlerdir bazı basın yayın organlarının ısrarla “900 Ton” asbest barındırdığını iddia ettikleri Sau Paolo gemisinde 9.6 ton asbest olduğu ortaya çıktı.

İşte o rapor;

 

 


 

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