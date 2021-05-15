Güneydoğu'nun ihracatı Kovid-19'a rağmen ikinci kez 1 milyar doların üstünde

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, aylık bazdaki ihracatını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen ikinci kez 1 milyar doların üzerine çıkarmanın sevincini yaşıyor.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Kovid-19'un ekonomideki etkilerine rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ihracattaki başarısıyla dikkati çekiyor.

Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis illerinin bağlı bulunduğu GAİB'e üye firmalar, nisandaki dış satımını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,1 artırarak 1 milyar 10 milyon dolar rakamını gördü.

Aralık 2020'deki 1 milyar 27 milyon dolar dış satımın ardından bu yılın nisan ayındaki ihracatıyla ikinci kez 1 milyar doların üzerine çıkan bölgede, bu başarıya en fazla katkıyı 883 milyon dolarla Gaziantep yaptı.

Nisanda en fazla ürünü sırasıyla Orta Doğu, Avrupa Birliği ve Amerika ülkelerine ulaştıran bölge, en çok geliri Irak'tan, sektör olarak ise tekstil, hububat ve bakliyattan sağladı.

"Tablo hedeflerin bir hayal olmadığını gösteriyor"

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, bölgenin ihracatını salgında yükseltmeyi başardığını belirtti.

Güneydoğulu ihracatçılara dijital dönüşüm ve eğitimlerle katkı sağladıklarını anlatan Kileci şunları kaydetti:

"Hedefimiz nisanda ikinci kez başardığımız 1 milyar dolarlık ihracat performansını ilerleyen aylarda bir alışkanlık haline getirmek. Bölgemizin böyle bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz, önemli olan bu potansiyeli hayata geçirebilmek. 2021 yılı genelinde Güneydoğu için 12 milyar dolar, Gaziantep için ise 10 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlemiştik. İlk dört ay itibarıyla oluşan tablo, koyduğumuz hedeflerin bir hayal olmadığını bize gösteriyor. İhracattaki yükselişi sürdürebilmek için kaliteli, doğa dostu ve inovatif ürünler üretmeye devam etmeli, aynı zamanda bu üretimi, planlı ve dünya standartlarına uygun bir satış organizasyonuyla birleştirmeliyiz."

Ahmet Fikret Kileci, bölgenin dünyanın en güvenilir, sağlıklı ve uzun ticaret güzergahı İpek Yolu'nun merkezi konumunda bulunduğuna dikkati çekerek sahip olunan avantajların geliştirilmesiyle ileriki süreçte ihracat rekorlarının görülebileceğini sözlerine ekledi.