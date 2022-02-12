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Güney Kore'den vatandaşlarına: Ukrayna'ya seyahat etmeyin

Güney Kore, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'ya seyahat edilmemesini ve oradaki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

Newsweek sitesinin haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki vatandaşlarını derhal ülkeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

Aynı zamanda Bakanlık, Ukrayna'ya seyahat etmeyi planlayanlardan da seyahatlerini iptal etmelerini istedi.

Bakanlık, Ukrayna'daki vatandaşlarından mevcut uçuşlar aracılığıyla derhal güvenli üçüncü ülkelere veya Güney Kore'ye tahliye edilmelerini istedi.

Yetkililer, büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere Ukrayna'da en az 341 Güney Koreli bulunduğunu açıkladı.

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