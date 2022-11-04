Güney Kore savaş uçakları acil havalandı

Yonhap'ın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına (JCS) dayandırdığı haberine göre, yerel saatle 11.00-15.00'te Kuzey Kore'nin 180 savaş uçağının kendi sınırları ile batı ve doğu sahillerinde havalandığı tespit edildi.

Bunun üzerine Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağı acil havalandı.

Kuzey Kore, dün, 6 füze denemesi yapmıştı. Bu denemelerinin, hafta boyu süren ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına karşı yapıldığı belirtiliyor.