Güney Afrika'da yeni Zulu kralı yarın törenle tahta çıkacak!

Daha önce 20 Ağustos'ta geleneksel törenle Zulu tacını giyen Kral Misuzulu'nun tahta çıkış töreni, 29 Ekim'de KwaZulu Natal eyaletinin Durban kentindeki Moses Mabhida Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa törende Güney Afrika hükümetinin Kral Misuzulu'yu Zulu kralı olarak tanıdığı resmi sertifikayı sunacak.

Güvenlik önlemleri

Yaklaşık 53 yıl tahtta kalan Zulu Kralı Goodwill Zwelithini'nin geçen yılın mart ayında Kovid-19 nedeniyle vefatının ardından Zulu monarşisinin başına kimin geçeceği konusu mahkemelere uzanan tartışmalara yol açmıştı.

Nisan 2022'de vefat eden taht naibesi annesi Kraliçe Zwelithini tarafından yeni Zulu Kralı ilan edilen MisuZulu, 20 Ağustos'ta geleneksel bir törenle taç giymişti. Daha önce hükümet Kral Misuzulu'yu yasal olarak tanıdıklarını bildirmişti.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, törene 40 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. ABD Pretorya Büyükelçiliğinin 29-30 Ekim tarihlerinde ülkede bir terör saldırısı düzenlenebileceğine yönelik uyarısının ardından Güney Afrika otoriteleri güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, dün yaptığı açıklamada, Güney Afrika hükümetine haber verilmeksizin yapılan bu açıklamayı halkı paniğe sevk eden ve talihsiz bir açıklama olarak nitelendirmişti.

Törenin düzenleneceği stadyumu teftiş eden Polis Bakanı Bheki Cele, burada yaptığı açıklamada, stadyum çevresindeki yollarda otellerde ve katılımcıların toplanacağı meydanlarda her türlü güvenlik tedbirinin alındığını bildirdi.

Zulu Krallığı Güney Afrika yasalarınca tanınan sembolik bir makam

19. yüzyılda Kral Shaka liderliğinde ülkenin doğusunda geniş topraklar fethederek gücünün doruklarına ulaşan Zulu Krallığı, aynı yüzyılın sonlarına doğru İngiliz sömürge güçlerince yıkıldı.

Ülkenin KwaZulu-Natal eyaletinin büyük kısmını oluşturan Zulu toprakları üstünde herhangi bir egemenlik hakkına sahip bulunmayan Zulu monarşisi, Güney Afrika'da yasalarca tanınan ve korunan sembolik bir makam.

Ulusal basın kuruluşu IOL'un haberine göre, 2022 yılı itibarıyla yerel hükümet tarafından bu monarşiye 3,5 milyon dolar civarında ödenek ayrılıyor. Monarşinin, arazi gelirleri dahil bazı diğer gelir kaynakları da mevcut.

Zulu monarşisi, 14 milyonluk bu halk için kültürel açıdan önem taşıyor. Kral, seçmen kararlarını etkileyebilme potansiyeliyle, bölge siyasetinde önemli bir perde arkası figür olma gücüne de sahip.

Kral Misuzulu

Zuluların yeni kralı MisuZulu KaZwelithini, 1974'te Kral Goodwill Zwelithini'nin üçüncü oğlu olarak Kwahlabisa'da dünyaya geldi.

Anne tarafından Esvatini kraliyet ailesiyle birinci derece kan bağına sahip olan Kral Zwelithini'nin, iki karısından üç çocuğu bulunuyor.