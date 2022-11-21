Güneş: "Vurdukça ses, HDP'den geliyor"

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki terör saldırısında biri çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralananlara da acil şifa diledi.

Türkiye'nin düzenlediği operasyonda aciz kalan terör örgütünün, bir taraftan yandaş aradığını, diğer taraftan sivil vatandaşlara yönelik saldırı düzenlediğini belirten Güneş, başta PKK/YPG olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetlediğini söyledi.

Güneş, Türkiye'nin, terörün sonunu getireceğini dile getirerek, "Biz terör yuvalarını vurdukça ses HDP'den, Avrupa'dan, Amerika'dan ve Türkiye'nin düşmanlarından geliyor." diye konuştu.

HDP'nin, terör örgütüne yönelik başarılı operasyonu, sivillere yapılıyormuş gibi göstermeye çalıştığını ancak buna izin vermeyeceklerini vurgulayan Güneş, Türkiye'nin sivillere zarar vermediğini kaydetti.

Yalanlarla bir yere varılamayacağına işaret eden Güneş, devletin ve milletin bekasının önemli olduğunu dile getirdi.