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Güneş: “Enflasyonun düştüğünü göreceğiz”

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, gelecek aylarda enflasyonun düştüğünü hep birlikte göreceklerini söyledi.

AK Parti'li Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınının, Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomide bazı olumsuzluklar ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti.

Bu süreçte her devletin, kendine göre programlar uyguladığını dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Türkiye, faiz indirimine giderek farklı bir politika devreye soktu. Muhalefet bunun bilime aykırı olduğunu iddia etti. Ancak biz kur korumalı mevduat sistemi ve faiz indirimiyle, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı arttırmak istedik. Eğer muhalefeti dinleseydik, talebi azaltsaydık enflasyon düşerdi ama Türkiye'de istihdam, üretim azalacak; işsizlik hat safhaya çıkacak, Türkiye küçülecekti. Biz tercihimizi Türkiye'nin büyümesinden yana koyduk. Ekonomik rakamlar da bizim tercihlerimizin doğru olduğunu gösteriyor. Enflasyonun yüksek olması hepimiz için problem ama önümüzdeki aylarda enflasyonun düştüğünü hep birlikte göreceğiz."

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