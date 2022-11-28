Güneş: “Alınacak personel, KPSS ile belirlenecek”

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, personel alımıyla ilgili spekülasyon yapıldığını, "ayrımcılık" gibi bir algı oluşturulduğunu söyledi. Çeşitli branşlarda yaklaşık 43 bin personel alınacağını dile getiren Güneş, bunlardan 11 bin 317'sinin 4-D'li, 1183'ünün 4-B'li, 30 bininin 4-A'lı olacağını ifade etti.

Güneş, vatandaşların zaman zaman kendilerini arayarak, alımların nasıl yapılacağını sorduğunu anlatarak, alınacak işçilerin İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularla, noter huzurunda yapılan kurayla belirleneceğini ve sözlü sınav olmayacağını bildirdi.

Vatandaşların müsterih olmasını dileyen Güneş, "Burada herhangi bir kişinin buna müdahil olması veya bununla ilgili işlem yapması kesinlikle mümkün değildir. Vatandaşlarımızın durumları şartlara uyuyorsa müracaat edecekler ve noter huzurundaki kurayı bekleyecekler." dedi.

Güneş, 4-A ve 4-B ile alınacak personelin ise KPSS puanına göre belirleneceğini ve mülakat olmayacağını ifade etti. Vatandaşların, aslı astarı olmayan haberlerle kafasının karıştırılmaya çalışıldığını belirten Güneş, "Bizim çocuğumuz neye tabiyse vatandaşların çocuğu da aynı şeye tabi. KPSS'ye tabi olanlar KPSS ile; kura çekimine tabi olanlar kurayla alınacaktır." diye konuştu.