Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93946
ALTIN
245.257
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8582
EURO
6.6727
Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi
Kuzey Kore kısa menzilli füze...
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet edilmesine kınama
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak...
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza...
Milli Savunma Bakanı Akar: Görüşlerimize yaklaştıklarını görmekten mutlu oldum
Milli Savunma Bakanı Akar: Görüşlerimize...

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle Zap Suyu taştı, bazı evleri su bastı, yollar su altında kaldı.

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle Zap Suyu taştı, bazı evleri su bastı, yollar su altında kaldı.

Editör
Editör
04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:03
Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı
Hakkari

Kentte dünden bu yana etkili olan olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Zap Suyu'nun taşması sonucu, Hakkari-Çukurca yolunun bazı bölümleri su altında kaldı. Düşen kaya parçaları yüzünden kısa süreli kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışması ile açıldı.

Merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde, Zap Suyu'na yakın olan bazı evleri de su bastı. İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festival için ilçeye gelenler de raçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Zap Suyu'nun debisinin yükselmesi sonucu Dağdibi köyüne ulaşımın sağlandığı köprü de hasar gördü.

Vatandaşlardan Gülüzar Harmancı, AA muhabirine, daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadığını söyledi.

Arkadaşlarıyla etkinlik yapmak için bölgeye geldiğini belirten Harmancı, "İlkbaharda bu tür manzaralar olduğunu duymuştum ama görmemiştim. İlk kez karşılaştım" dedi.

Mehmet Özek de derenin böylesine taştığına ilk kez tanıklık ettiğini aktardı.

Şemdinli

Şemdinli'de de etkili olan sağanak nedeniyle Günyazı köyünün yakınından geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle köydeki bazı tarım arazileri su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

İlçeye 15 kilometre mesafedeki Boğaz köyü yolunun bazı kısımları da su altında kaldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı: Saldırılar bizi asla yıldıramaz
AA Genel Müdürü Şenol Kazancı: Saldırılar bizi asla yıldıramaz
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı
Hakkari'de 3 asker şehit oldu
Hakkari'de 3 asker şehit oldu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim