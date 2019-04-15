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Yurt genelinde hava sıcaklığı azalacak

Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girmesi, hava sıcaklıklarının 4-8 derece azalması bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklığı azalacak

Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girmesi, hava sıcaklıklarının 4-8 derece azalması bekleniyor.

Editör
Editör
15 Nisan 2019 Pazartesi 01:26
Yurt genelinde hava sıcaklığı azalacak
Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 15 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıklarının, kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının öngörüldüğü kaydedildi. 

Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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