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YSK, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi
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YSK, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

YSK, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:51
YSK, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. 

YSK, İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili görüşmesini karara bağladı. 

Anahtar Kelimeler:
YSK
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