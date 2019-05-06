YSK, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.
YSK, İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili görüşmesini karara bağladı.
YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi.
YSK, İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili görüşmesini karara bağladı.