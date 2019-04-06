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YSK'den TRT'ye kısmen izin
YSK'den TRT'ye kısmen izin
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YSK'den TRT'ye kısmen izin

YSK, TRT'nin oy sayım işlemlerini canlı yayınlama konusundaki talebine kısmen izin verdi.

YSK'den TRT'ye kısmen izin

YSK, TRT'nin oy sayım işlemlerini canlı yayınlama konusundaki talebine kısmen izin verdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
06 Nisan 2019 Cumartesi 23:34
YSK'den TRT'ye kısmen izin

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) sayım işlemlerinin sürdüğü sandıklardan kesintisiz canlı yayın yapılması talebini kabul etmezken, Ankara ve İstanbul'da süren sayım işlemlerinden haber amaçlı görüntü alınmasına izin 

TRT'den YSK'ya canlı yayın talebi

YSK, TRT'nin oy sayım işlemlerini canlı yayınlama konusundaki talebine ilişkin karar aldı.

Talebi kısmen kabul eden YSK, ilgili kararında, sayım işlemlerinin sürdüğü sandıklardan kesintisiz canlı yayın yapılması talebini kabul etmezken, Ankara ve İstanbul'da devam eden sayım işlemlerinden TRT'nin haber amaçlı görüntü almasını kararlaştırdı.

Son Güncelleme: 06.04.2019 23:46
Anahtar Kelimeler:
YSK
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