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YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin konuşlu olduğu noktaya saldırdı. TSK, can kaybı meydana gelmeyen saldırıya obüs atışlarıyla karşılık verdi.

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin konuşlu olduğu noktaya saldırdı. TSK, can kaybı meydana gelmeyen saldırıya obüs atışlarıyla karşılık verdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 17:40
YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, buradaki Bseyliyeh bölgesinden, Afrin'in Kimar bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını hedef aldı. 

Örgütün attığı ısı güdümlü füzeler, TSK'ya ait iş makinesine isabet etti. Can kaybı yaşanmadı.

TSK'dan karşılık

TSK, örgütün Tel Rıfat'taki mevzilerini vurdu.

Yerel kaynaklar, çok sayıda YPG/PKK'lının öldüğünü duyurdu.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'i 6 yıllık YPG/PKK işgalinden geçen mart ayında kurtarmıştı. Ancak YPG/PKK 3 seneyi aşkın süredir işgal ettiği Arap toprağı Tel Rıfat'tan Afrin'i hedef almayı sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Türk Askerine Saldırı
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