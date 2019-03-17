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'Yeni Zelanda'daki katil İstanbul'u tanıyamamış'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım,Yeni Zelanda'daki o katil, İstanbul'a gelmiş ama İstanbul'u tanıyamamış. İstanbul, üç büyük medeniyete ev sahipliği ve 470 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış." dedi.

'Yeni Zelanda'daki katil İstanbul'u tanıyamamış'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım,Yeni Zelanda'daki o katil, İstanbul'a gelmiş ama İstanbul'u tanıyamamış. İstanbul, üç büyük medeniyete ev sahipliği ve 470 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Mart 2019 Pazar 21:37
8 Okunma
'Yeni Zelanda'daki katil İstanbul'u tanıyamamış'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beyoğlu'nda "sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve kanaat önderleri" ile buluştu.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Beyoğlu'nda her ilden gelen vatandaşların kardeşçe yaşadığını söyledi.

Belediye başkanı seçilmesi halinde İstanbullu kimliği ve aidiyetini ön plana çıkaracağını anlatan Yıldırım, "Memleketlerimizi unutacak değiliz. Ancak burada yaşıyor ve evlatlarımızı bu şehirde büyütüyoruz. Zaten ekonomisi güçlü olan İstanbul'u daha da büyütmemiz lazım. Eğer İstanbul, tek başına bir devlet olsa, Avrupa'nın 13. dünyanın ise 41. devleti olurdu. Böyle bir şehirden bahsediyoruz. Ama sıradan bir şehir değil." dedi.

Yeni Zelanda'da katliam yapan katilin Türkiye'ye geldiğine değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Alçak, insanlıktan nasibini almamış Yeni Zelanda'daki o katil, İstanbul'a gelmiş ama İstanbul'u tanıyamamış. İstanbul, üç büyük medeniyete ev sahipliği ve 470 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış. İstanbul, medeniyetleri birleştiren hoşgörü şehridir. İstanbul gece-gündüz her zaman görülmek istenen ve merak edilen bir şehir. Bunlar, İstanbul'un artıları ve zenginlikleridir. Beyoğlu, İstanbul'un küçük bir özeti diyebiliriz. Çünkü bu ilçemizde çok önemli bir zenginlik var. Farklı etnik gruplar, burada barış içinde birlikte yaşıyorlar. Türkü, Kürdü, Lazı, Ermenisi, Müslimi, Gayrimüslimi hep birlikte yaşıyor. Bu bizim, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendiriyor. Biliyorlar ki biz böyle birlik içinde yaşadığımız sürece kimse ama hiç kimse bize bir şey yapamaz."

"Etnik kimliğinizle gurur duyun"

Etnik kimliğin insanların gurur kaynağı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Daha önce söyledim. Burada bir kez daha tekrar edeyim. Biz hangi etnik kimlikle doğacağımıza karar vermiyoruz. Bunu, dışlayıcı, ötekileştirici bir şey olarak hiç kimse görmesin. Kürt ise Kürtlüğü ile gurur duysun. Türk ise Türklüğüyle gurur duysun. Laz ise Lazlığı ile gurur duysun ama bir şeyi unutmayalım. Hangi etnik gruptan gelirsek, gelelim. Bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımız, milletimiz, toprağımız ve Türkiye Cumhuriyeti devletimizdir. Bu bizim vazgeçilmezimizdir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Daha fazla dayanışma içinde olacağız. Tıpkı bundan 104 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi. Yarın Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 'Çanakkale Destanı Geçilmez' destanını yazan şehitlerin torunları olarak şimdi Çanakkale'yi denizden geçecek dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz. 2027'de de bu köprüyü açacağız. Çanakkale, Türk milletinin bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve Dumlupınar'da hangi kahramanlığı ortaya koyduysak, 15 Temmuz'da aynısını yaptık. FETÖ'cü hainlere bu ülkeyi teslim etmedik. Ay yıldızlı bayrak inmedi, ezanlarımız dinmedi. Alçaklar hak ettikleri cevabı aldı. Bunu bu aziz millet yaptı. Meydanı alçaklara bırakmadınız. Türkiye'nin üzerinden asırlardır oyunlar oynanıyor. Bu oyunlar, bugün de devam ediyor. Bazen tankla, tüfekle bazen de ekonomiye saldırıyla oluyor. Bazen de farklılıklarımızı kaşıyarak, bu krizleri oluşturmaya çalışıyorlar. Her seferinde cevaplarını alıyorlar."

Anahtar Kelimeler:
Binalli Yıldırım
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