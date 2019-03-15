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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı.

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı.

Emre Köse
Emre Köse
15 Mart 2019 Cuma 09:27
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Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı
Melbourne

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch’ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye kimliği belirsiz kişiler tarafından cuma namazı esnasında saldırı gerçekleştirildi.

Yeni Zelanda polisi, saldırıların ardından 3’ü erkek biri kadın 4 kişinin yakaladığını, ölü ve yaralıların bulunduğunu açıkladı.

Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında da bulundu.

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız." ifadelerine yer verdi.

Operasyonlar sürüyor

Operasyonların sürdüğünü açıklayan Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush, hayatını kaybedenlerini sayısı ve kimliği hakkında herhangi bir bilgi paylaşımda bulunmayacaklarını söyledi. Saldırının ardından şehirde okullar tatil edilirken yollar kapatıldı. Hastanelerin sadece acil servislerinin hizmet verdiği kente, güvenlik birimlerinin alarma geçirildiği belirtildi.

'Siyah giyinmiş bir adam'

Yerel basında yer alan haberlere göre, Len Peneha adlı bir görgü tanığı, siyah giyinmiş bir adamın Al Noor Camisi'ne girdiğini, ibadet için içeride bulunanlara ateş açtığını, içeride kargaşa yaşandığını, saldırganın, güvenlik görevlileri gelmeden camiden uzaklaştığını iddia etti. Peneha, camidekilere yardım etmek için girdiği sırada "her yerde ölen insanlar" gördüğünü belirtti.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

'Yeni Zelanda için karanlık bir gün olduğu açık'

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ölümler ve yaralılar hakkında bu aşamada herhangi bir onay veremesem de söyleyebileceğim şey bunun Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık. Açıkçası, burada olanlar, olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir şiddet eylemidir." dedi.

'Üzgünüz sarsılmış vaziyetteyiz, yakından konuyu takip ediyoruz'

Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Üzgünüz sarsılmış vaziyetteyiz, yakından konuyu takip ediyoruz." dedi.

Saldırıda ölen veya yaralananlar arasında şu ana kadar Türk vatandaşı bulunmadığı bilgisi ulaştığını aktaran Büyükelçi Ergin, "Çok dar bir bilgi var şu aşamada. Hala operasyonlar devam ettiği için bir yetkililer kesinlikle şu aşamada operasyonlara bir şey getirmemek için henüz resmi bilgi aktarmıyorlar." diye konuştu.

Son Güncelleme: 15.03.2019 10:49
Anahtar Kelimeler:
CamiSaldırıYeni Zelanda
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