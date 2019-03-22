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Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan Haluk Levent'e teşekkür

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Çanakkale konserinin gelirini Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağışlayan şarkıcı Haluk Levent'e teşekkür etti.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan Haluk Levent'e teşekkür

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, Çanakkale konserinin gelirini Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağışlayan şarkıcı Haluk Levent'e teşekkür etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Mart 2019 Cuma 17:07
Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan Haluk Levent'e teşekkür

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, şarkıcı Haluk Levent'e, Çanakkale konserinin gelirini Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağışladığı için teşekkür etti.

Peters, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından Haluk Levent ile bir süre sohbet etti.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters, Çanakkale'deki konserinin gelirini Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına bağışlayan Haluk Levent'e teşekkür etti.

Yardımın ülkeleri için önemine dikkati çeken Peters, "Çanakkale'deki konserin gelirinin ülkemizdeki terör mağdurlarına gönderilmesi bizi çok mutlu etti. Ülkemizdeki kardeşlik adına önemli bir yardım." dedi.

"Yeni Zelanda'daki Müslümanlardan da güzel dönüşler aldım"

Şarkıcı Haluk Levent, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, konserinin gelirini Yeni Zelanda'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine gönderdiğini söyledi.

Levent, "Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği ile görüştük. Yeni Zelanda medyası ve Büyükelçi bu yardımın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek beni toplantı çıkışına davet etti. Burada Sayın Peters ile konuştum. Bana teşekkürlerini iletti. Onlara ve ailelerine sahip çıktıkları için ben de kendilerine teşekkür ettim. Yeni Zelanda'da yaşayan Müslümanlardan da güzel dönüşler aldım. Dayanışmayı artırdığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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Haluk Levent
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