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Yeni askerlik sistemi kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Yeni askerlik sistemi kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Mayıs 2019 Perşembe 11:27
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi bugün TBMM Başkanlığına sunulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muşyeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre, askerlik hizmeti süresinin 6 aya düşürüleceğini, bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini açıkladı.

"Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek"

Muş, yeni askerlik sistemi kanun teklifine göre askerliğin 6 aya düşürüleceğini belirterek şöyle dedi:

"Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek. Bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler."

"Meclis uygun görmesi halinde bayramdan önce yasalaşabilecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin, Meclisin uygun görmesi halinde bayramdan önce yasalaşabileceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
AskerlikDüşüyor
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