Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
98783
ALTIN
233.628
DOLAR
5.6195
STERLİN
7.2915
EURO
6.3121
YSK'den TRT'ye kısmen izin
YSK'den TRT'ye kısmen izin
Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Drogba: Buraya dönmek benim için çok özel
Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu...
Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş, 2 bronz madalya
Halterde Muammer Şahin'den 1 gümüş,...
Washington Post: Suudi Veliaht Prensi, Trump'ı zayıf ve korkak gösteriyor
Washington Post: Suudi Veliaht Prensi,...
Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında
Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez...

Yayladağı'nda bir asker şehit oldu

Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.

Yayladağı'nda bir asker şehit oldu

Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.

Editör
Editör
07 Nisan 2019 Pazar 00:00
Yayladağı'nda bir asker şehit oldu
Ankara

Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yayladağı Hatay sınır hattında nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
150 yıllık merhamet çınarı 'Türk Kızılay'
150 yıllık merhamet çınarı 'Türk Kızılay'
'Büyük Göç'ün yüzde 96'sı tamamlandı
'Büyük Göç'ün yüzde 96'sı tamamlandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim