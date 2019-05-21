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Yargıtay Emrah Serbes kararını 23 Mayıs'ta verecek

İzmir'de, trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan hapis cezasına çarptırılan yazar Emrah Serbes'in temyiz incelemesi Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nde duruşmalı yapıldı. Mahkeme, kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak.

Yargıtay Emrah Serbes kararını 23 Mayıs'ta verecek

İzmir'de, trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan hapis cezasına çarptırılan yazar Emrah Serbes'in temyiz incelemesi Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nde duruşmalı yapıldı. Mahkeme, kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak.

Editör
Editör
21 Mayıs 2019 Salı 02:35
Yargıtay Emrah Serbes kararını 23 Mayıs'ta verecek
Ankara

İzmir'de, trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan yazar Emrah Serbes'in temyiz incelemesi duruşmalı yapıldı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ndeki temyiz duruşmasına tutuklu sanık Emrah Serbes'in avukatları Ersan Şen, Filiz Demirbüken, müşteki Ahmet Mert Özçelik ile avukatları Mustafa Tırtır, Burcu Ece Güler katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından söz verilmesi üzerine savunma yapan Serbes'in avukatı Ersan Şen, kararın bozulmasını istedi.

Müvekkili hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verilmekten cezaya hükmedildiğini hatırlatan Şen, buna dayanak olarak da iki sağlık görevlisinin Serbes'in alkol koktuğu yönündeki beyanları olduğunu belirtti.

İlk derece mahkemesinin ve istinafın sadece alkol üzerinden tartışma yaparak bilinçli taksir uyguladığını belirten Ersan Şen, müvekkiline alkol testinin 26 saat sonra yapıldığını bildirdi. Şen, bu testte Serbes'in 1,025 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini, ancak alkolün kaza sırasında mı yoksa sonrasında mı alındığının araştırılmadığını dile getirdi.

Somut delillerin ortaya konmadığı aktaran Şen, mahkemenin hız konusunda da bir tespit yapmadığına değindi. "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesini anımsatan avukat Ersan Şen, alkolün güvenli sürüş yeteneğini kaybettirdiğinin de ispatlanamadığını öne sürdü.

Müşteki avukatlarının savunmaları

Müşteki avukatlarından Mustafa Tırtır ise Serbes'e en üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Kaza sonrasında Serbes'in aracının 207 metre sonra tellere takılarak durdurduğunu, müşteki Ahmet Mert Özçelik'in ailesinin aracının ise 159 metre savrularak durabildiğini anlattı.

Serbes'in alkolden dolayı tedavi gördüğünü aktaran Tırtır, sanığın bir alkol bağımlısı olduğunu savundu. Avukat Tırtır, sanığın doğru söylemediğini, bilinçli taksir nedeninin sadece alkol olmadığını, bu konuda hızla ilgili tespitler de bulunduğunu kaydetti. Müşteki avukatı Burcu Ece Güler de bilinçli taksir tespitinin yerinde olduğuna işaret etti.

Müşteki avukatlarının savunmasının ardından Serbes'in avukatı Ersan Şen ilgili kanun hükümleri çerçevesinde son sözün kendisine verilmesini talep etti. Daha sonra duruşmaya bir süre ara vererek talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Şen'in talebini reddederek, duruşmayı sonlandırdı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak.

Olay

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine ise dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesine gelmişti.

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