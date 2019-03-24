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Yargı Etiği Kurulundan 'plaket' kararı

Yargı Etiği Kurulu, hakim ve savcıların, konuşmacı olarak katıldıkları konferanslarda, eğitim çalışmalarında plaket almalarının etik değerlere aykırı olmadığına hükmetti.

Yargı Etiği Kurulundan 'plaket' kararı

Yargı Etiği Kurulu, hakim ve savcıların, konuşmacı olarak katıldıkları konferanslarda, eğitim çalışmalarında plaket almalarının etik değerlere aykırı olmadığına hükmetti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Mart 2019 Pazar 13:18
Yargı Etiği Kurulundan 'plaket' kararı

Yargıtayda yürütülen Yargı Etiği Reformu çalışmaları kapsamında geçen yıl kurulan Yargı Etiği Kurulu, hakimlerin davranışlarının etik olup olmadığı konusunda kararlar veriyor.

Alınan bilgiye göre, Yargı Etiği Kuruluna başvuran Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Türkiye Barolar Birliği ile baroların iş birliğinde, avukatlara yönelik hafta sonları düzenlenen mesleki bilgilendirme toplantılarına konuşmacı olarak katılmasının yargı etiği ilkelerine uygun olup olmadığı konusunda tavsiye istedi.

Kurul, hakim ve savcıların bu tür faaliyetlere belirlenen ilkeler kapsamında katılabileceğine, toplantılar sonrasında tüm katılımcılara verilen plaketlerin alınmasının da etik kurallara aykırı olmadığına hükmetti.

Kurulun bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindeki kararında, Türkiye Barolar Birliği ile baroların iş birliğinde düzenlenen eğitim çalışmalarında konuşmacıların mesleki bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı, ayrıca bir ücret ödenmediği, programın soru cevap ve plaket takdimi ile sona erdiğinin inceleme sonucu anlaşıldığı belirtildi.

Eğitim seminerlerine hakim ve savcıların dışında akademisyenlerin, belli bir mesleki bilgi ve deneyimi bulunan hukukçuların da konuşmacı olarak davet edilebildiği aktarılan kararda, bazı zamanlarda toplantılara ilişkin ses ve görüntülerin sosyal medya üzerinden de paylaşıldığı bildirildi.

Seminer için cumhuriyet savcısına "konferans ücreti", "huzur hakkı" ya da benzeri isimler adı altında bedel ödenmediği kaydedilen kararda, sadece ulaşım ve konaklama ücretinin düzenleyici kurumlar tarafından karşılandığı anlatıldı.

Kararda, söz konusu eğitim çalışmalarına cumhuriyet savcısının sağladığı katkının, gelir getiren ya da mali bir menfaat sağlayan karakteristik özelliği bulunmadığı vurgulandı.

"Etik davranış ilkelerinin hükmünü ihlal etmez"

Yargıtay Cumhuriyet Savcısının, katıldığı eğitim çalışması sonunda tüm konuşmacılara verilen plaketi almasının maddi değer taşımayan, sembolik veya hatıra kabilinden bir şey olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkati çekilen kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Cumhuriyet savcısı mesleki bilgilendirme çalışmasının bitiminde belirtilen sınırlamalar dahilinde plaket alabilir. Ulaşım giderleri ile misafirperverlik seviyesinin olağan ve mütevazı sınırlarını aşmayan ağırlama ve konaklamanın düzenleyici kurumlar tarafından karşılanması da Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri'nin hükmünü ihlal etmez."

Mesleki bilgilendirme toplantısının, niteliği itibarıyla kamunun erişimine açık olduğu belirtilen kararda, program sırasında alınan ses ve görüntülerin sosyal medya aracılığıyla oldukça geniş bir kitleye ulaşma ihtimalinin bulunduğuna işaret edildi.

Kararda, başvurucunun, mesleğin onurunu, bağımsızlığını, tarafsızlığını zedeleyecek açıklama ve görüş bildirmekten kaçınması gerektiğinin altı çizildi.

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
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