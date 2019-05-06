Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
92202
ALTIN
247.134
DOLAR
5.9936
STERLİN
7.8538
EURO
6.7077
Mini akıllı mühimmatlar için ihracat zamanı
Mini akıllı mühimmatlar için ihracat...
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı...
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak'
'YSK zannediyorum yarından itibaren bir...
Kuzey Kore kısa menzilli füze ateşledi
Kuzey Kore kısa menzilli füze...

Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur

Mardin'de terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza veren korucular, elleri tetikte nöbet tuttukları üs bölgelerinde ilk sahuru yaptı.

Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur

Mardin'de terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza veren korucular, elleri tetikte nöbet tuttukları üs bölgelerinde ilk sahuru yaptı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:21
Vatan nöbetinde bin 100 rakımlı tepede ilk sahur

AA ekibi, Mardin-Diyarbakır karayolunda bin 100 rakımlı Akbağ Tepesi'nde görev yapan güvenlik korucularının vatan nöbetindeki ilk sahur heyecanını görüntüledi.

Üs bölgesinde bazı güvenlik korucuları terör tehdidine karşı mevzilerde nöbetini sürdürürken, dinlenmekte olan diğer korucular ise sahur sofrası hazırladı.

Ramazanın ilk sahurunu üs bölgesinde sırayla yapan korucular, vatanın bekası ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

"Her zaman görevimizin başında olacağız"

Korucubaşı Celalettin Çakas, her şartta gururla 27 yıldır koruculuk yaptığını belirterek, ramazan ayının bütün Müslümanlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Ramazan ayının ilk sahurunu görev arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını kaydeden Çakas, "Yemeğimizi yedikten sonra görevimizin başına geçeceğiz, nöbetteki arkadaşlarımız da gelip sahur yapacak. Karakol komutanımız, kaymakamımız, valimiz sağ olsun hep yanımızdalar. Allah milletimize devletimize zeval vermesin. Her zaman görevimizin başında olacağız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
NöbetteSahur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihin gerçekliği yoluna adanmış bir ömür
Tarihin gerçekliği yoluna adanmış bir ömür
Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu vefat etti
Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu vefat etti
Meclisten 'Vekiller milyonluk araca böyle biner' haberlerine yalanlama
Meclisten 'Vekiller milyonluk araca böyle biner' haberlerine yalanlama
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim