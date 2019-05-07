Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
91461
ALTIN
253.043
DOLAR
6.1353
STERLİN
8.0128
EURO
6.8628
FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor
FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı...
Vali Yerlikaya İBB Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Vali Yerlikaya İBB Başkan Vekili...
Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor
Beş bakanlık sanal tehditlere karşı...
Altun: YSK'nin kararı milli iradeyi doğru yansıtma çabası olarak görülmeli
Altun: YSK'nin kararı milli iradeyi...
Sultanahmet'te binlerce kişi iftar sofrasında buluştu
Sultanahmet'te binlerce kişi iftar sofrasında...

Vali Yerlikaya İBB Başkan Vekili olarak görevlendirildi

İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Vali Yerlikaya İBB Başkan Vekili olarak görevlendirildi

İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
07 Mayıs 2019 Salı 15:47
Vali Yerlikaya İBB Başkan Vekili olarak görevlendirildi

İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yapılacak seçim sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi gereğince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Vali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor
FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor
Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor
Beş bakanlık sanal tehditlere karşı harekete geçiyor
Dışişleri Bakanlığı: YSK ile ilgili yabancı muhataplarca yapılan siyasi eleştirileri kabul etmiyoruz
Dışişleri Bakanlığı: YSK ile ilgili yabancı muhataplarca yapılan siyasi eleştirileri kabul etmiyoruz
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim