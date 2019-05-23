Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı gerçeğini aratmadı

Konya

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya'nın kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2019 basın turu, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirildi.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında katılımcılara, ilk olarak tatbikatta görev alacak helikopterler tanıtıldı. Daha sonra katılımcılar ve 7 ülkeden 11 askeri seçkin gözlemci, Türk Yıldızları'nın 6 uçakla gerçekleştirdiği gösteriyi izledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahasında yapılan tatbikata ise Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya'nın kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurları katıldı.

Diğer ülkeler ile birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek ve iş birliği alanlarını belirlemek üzere yapılan tatbikatta; jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timleri görev aldı.

"Hayatta kalma, kaçma ve kurtulma" usullerini geliştirmek ve uçucuların eğitim seviyelerinin artırılmasının hedeflendiği tatbikatta, müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryolar icra edildi.

Gerçek mühimmatın kullanıldığı ve izleyenlerin nefesini kesen tatbikatta, yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat

Senaryo gereği, F-16'lar; Özel Kuvvetler ve JTAC (Personel Kurtarma Timi) tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Daha sonra 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan 3 helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı.

Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu taarruz helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan askeri gözlemciler tarafından dikkatle izlendi.

Tatbikatta personel, görevini başarıyla tamamladı. Senaryo gereği 2 asker, düşman tehlikesinden kurtarılırken, 10 hedef de imha edildi.

Tatbikatı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ve diğer ülkelerin askeri erkanı izledi.

Anadolu Ankası Tatbikatı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının koordinatörlüğünde 24 Mayıs'a kadar sürecek.

Tatbikata Türkiye, 1 ANKA-S, 2 Atak taarruz helikopteri, 1 S-70 helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, SAT görev timi ve Özel Kuvvetler Komutanlığından 7 personeli ile katıldı.

2009'dan itibaren gerçekleştiriliyor

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2009'dan itibaren gerçeğe yakın harekat ortamında Personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurlarının eğitimi ile günümüz ve gelecekteki muharebe sahasının gerekli kıldığı tecrübe seviyesini arttırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Tatbikat, yılda iki dönem halinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra ediliyor.