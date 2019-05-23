Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
83675
ALTIN
250.829
DOLAR
6.1048
STERLİN
7.7468
EURO
6.8129
Tatil ve bayramda 'sahte para mağduru' olmayın
Tatil ve bayramda 'sahte para...
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün İstanbul dünyanın en temiz metropolü
İçişleri Bakanı Soylu: Bugün İstanbul...
Bakan Akar yeni askerlik sisteminin tüm detaylarını açıkladı
Bakan Akar yeni askerlik sisteminin...
Bazı ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya indirim
Bazı ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan...
Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş zamanlı operasyon
Vize dolandırıcılarına 8 ilde eş...

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı gerçeğini aratmadı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın basın turu, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında yapıldı.

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı gerçeğini aratmadı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın basın turu, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında yapıldı.

Editör
Editör
23 Mayıs 2019 Perşembe 00:18
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı gerçeğini aratmadı
Konya

Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya'nın kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2019 basın turu, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında gerçekleştirildi.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında katılımcılara, ilk olarak tatbikatta görev alacak helikopterler tanıtıldı. Daha sonra katılımcılar ve 7 ülkeden 11 askeri seçkin gözlemci, Türk Yıldızları'nın 6 uçakla gerçekleştirdiği gösteriyi izledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ev sahipliğinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahasında yapılan tatbikata ise Azerbaycan, KKTC, İngiltere, Pakistan, Katar ve Romanya'nın kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurları katıldı.

Diğer ülkeler ile birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek ve iş birliği alanlarını belirlemek üzere yapılan tatbikatta; jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timleri görev aldı.

"Hayatta kalma, kaçma ve kurtulma" usullerini geliştirmek ve uçucuların eğitim seviyelerinin artırılmasının hedeflendiği tatbikatta, müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryolar icra edildi.

Gerçek mühimmatın kullanıldığı ve izleyenlerin nefesini kesen tatbikatta, yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat

Senaryo gereği, F-16'lar; Özel Kuvvetler ve JTAC (Personel Kurtarma Timi) tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Daha sonra 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan 3 helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı.

Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu taarruz helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan askeri gözlemciler tarafından dikkatle izlendi.

Tatbikatta personel, görevini başarıyla tamamladı. Senaryo gereği 2 asker, düşman tehlikesinden kurtarılırken, 10 hedef de imha edildi. 

Tatbikatı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ve diğer ülkelerin askeri erkanı izledi.

Anadolu Ankası Tatbikatı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının koordinatörlüğünde 24 Mayıs'a kadar sürecek.

Tatbikata Türkiye, 1 ANKA-S, 2 Atak taarruz helikopteri, 1 S-70 helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, SAT görev timi ve Özel Kuvvetler Komutanlığından 7 personeli ile katıldı.

2009'dan itibaren gerçekleştiriliyor

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 2009'dan itibaren gerçeğe yakın harekat ortamında Personel Kurtarma Görev Kuvveti unsurlarının eğitimi ile günümüz ve gelecekteki muharebe sahasının gerekli kıldığı tecrübe seviyesini arttırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Tatbikat, yılda iki dönem halinde 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra ediliyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giresun'da 'gri kategori'de yer alan terörist yakalandı
Giresun'da 'gri kategori'de yer alan terörist yakalandı
Munzur dağlarının mevsimlik atları ilgi görüyor
Munzur dağlarının mevsimlik atları ilgi görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim konusunda meseleyi ideolojik zemine çekmek kimseye yarar sağlamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim konusunda meseleyi ideolojik zemine çekmek kimseye yarar sağlamaz
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim