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TUS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi.

TUS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi.

Editör
Editör
25 Nisan 2019 Perşembe 23:09
TUS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak
nkara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis AygünTıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi.

Aygün, "osymtustercihiniacıkla" etiketiyle yapılan paylaşımlara Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Paylaşımında aynı etiketi kullanan Aygün, "Değerli hekimlerimiz, 2019 TUS yerleştirme sonuçlarını yarın açıklayacağız inşallah. Sonuçların şimdiden hepinize hayırlı olmasını dilerim." bilgisini verdi.

Çok sayıda aday bu paylaşıma yorum yaparak ÖSYM Başkanı Aygün'e teşekkür mesajlarını iletti.

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