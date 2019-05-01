Turuncu ve Gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Mehmet Yaman olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, dün 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Gri kategoride aranan Şehriban Yönten etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin, gri kategoride aranan Şehriban Yönten olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Nisan'da Dicle ilçe merkezinde bulunan polis kalekoluna terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırıda bulunulduğu anımsatıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla Dicle ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ve polis özel harekat timlerinin katılımıyla 30 Nisan'da "Özel Birlik 2019-12" müşterek operasyonu yapıldığı belirtilen açıklamada, "Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca bugün saat 13.20 sıralarında Dicle ilçesi Aşağıtaşağıl köyü mülki sınırlarında icra edilen operasyonda, sağlanan temas neticesinde 2 kadın terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Asker ve korucuların şehit edildiği saldırılarda yer almışlar

Açıklamada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sabotajçısı ve İçişleri Bakanlığınca gri kategoride aranan "Viyanpirsus" kod adlı Şehriban Yönten olduğu, terörist hakkında 7 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, teröristlerin eylemlerine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Teröristlerin, 15 Mayıs 2017'de Dicle ilçesi Taşağıl köyünde yol kesme sonucu güvenlik korucusu Ferit Kacar'ın şehit edilmesi, 28 Temmuz 2017'de aynı köyde icra edilen operasyonel faaliyette birlikler tarafından önceden fark edilerek kontrollü bir şekilde imha edilen el yapımı düzeneğin tuzaklanması, Teke mezrası bölgesinde askeri unsurların geçişini müteakip mayının patlatılması, 2 Ağustos 2017'de Taşağıl köyünde kontrollü bir şekilde imha edilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin tuzaklanması olayları ile 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyette, sığınak girişine tuzaklanan mayının patlaması neticesinde Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, jandarma uzman çavuşlar Kadir Çakı ve Fatih Uysal'ın şehit edildiği saldırıda yer aldıkları tespit edilmiştir."

Terörist Yönten'in 2011'de terör örgütü PKK/KCK adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermek amacıyla örgüte katıldığı, etkisiz hale getirilen İran uyruklu "Didar Rojhilat" kod isimli Sabriye Reçber'in de 2009'da örgüte dahil olduğu belirtilen açıklamada, teröristlerin üzerlerinde 2 piyade tüfeği, 4 tüfek şarjörü, 31 fişek, 4 el bombası, kamera, 3 hafıza kartı, voltaj ölçüm cihazı, 2 termal şemsiye, sırt çantası, 8 kütüklük, 2 palaska ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edildi.