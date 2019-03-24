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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Mart 2019 Pazar 11:02
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde esnaf ziyareti yapacak, STK temsilcileri ve iş çevreleriyle bir araya gelecek

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de tapu dağıtım törenine katılacak, Büyükada'da muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek, Kartal ve Çekmeköy'de halkla buluşacak.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret edecek, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi tanıtımına, inşaat ve yapı sektörü temsilcileri ve belediye başkan adaylarıyla toplantı yapacak, biri Seyhan'da olmak üzere halkla buluşma etkinliklerine katılacak.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Biga, Burdur ve Aksaray'da halka hitap edecek.

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, koordinasyon toplantısına katılacak, 6. Kitap Fuarı'nı ziyaret edecek, gençlerle bir araya gelecek. 

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gündoğmuş, İbradi ve Akseki ilçelerinde geniş katılımlı toplantılara iştirak edecek.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

9- Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılında anma etkinlikleri kapsamında, Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri Töreni düzenlenecek.

10- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemer turizm sektör toplantısına, Falez Parkı'ndan Lara bandına yürüyüşe katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, "Tazelenme Kermesi"ni ziyaret edecek.

11- Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, CRR’de müzikseverlerle buluşacak.

12- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 25 Mart'ta Moldova ile yapılacak ikinci maç öncesi Eskişehir Yeni Stadyum'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, son çalışmasını aynı statta gerçekleştirecek.

- Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon'un Eskişehir Yeni Stadyum'daki basın toplantısının ardından konuk ekip aynı statta antrenman yapacak.

13- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ikinci hafta C, E, G ve I gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

14- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftaya Fenerbahçe Beko-TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes müsabakalarıyla devam edilecek.

15- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. haftanın son maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Metro Enerji Spor Salonu'ndaki derbide karşı karşıya gelecek.

16- Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley final etabı, Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.

17- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 20. hafta 3 maçla tamamlanacak.

18- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 28. hafta müsabakaları sona erecek.

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Bir Bakışta Gündem
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