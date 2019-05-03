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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 09:52
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii Açılış Töreni ile İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'ne katılacak, Vahdettin Köşkü'nde misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konuklara akşam yemeği verecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilen V Weekend Sports etkinliklerine ve Çamlıca Camii Açılış Töreni'ne katılacak. 

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde CHP'li belediye başkanları ile bir araya gelecek.

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri, hayırseverler ve iş insanları ile toplantı yapacak, valiliği, Ziya Gökalp Anadolu Lisesini, Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları programına katılacak.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çamlıca Camisi açılış töreni ve Okçuluk Günleri açılışına katılacak. 

6- CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek. 

7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Grand Tarabya Otel'de düzenlenen Dünya Posta Birliği (UPU) Ecom@Afrika Projesi ile E-Ticaret Erişimi Toplantısı'na katılacak.

8- TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

9- Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), dördüncü ve son gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Fuar saat 16.00'da kapılarını kapayacak.

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile yapacağı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Çavuşoğlu, Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ve Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edilecek.

11- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

12- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı dava 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanını işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

13- Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.

14- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu Belçika temsilcisi Telenet Giants'ın ev sahipliğinde Antwerp kentinde başlayacak. Organizasyonun ilk günündeki yarı final maçlarında İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna ile Almanya'nın Brose Bamberg, İspanya'nın Iberostar Tenerife ile de ev sahibi Telenet Giants karşı karşıya gelecek. 

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