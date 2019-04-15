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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 11:34
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılacak.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünde "69. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı"na iştirak edecek.

3- TÜİK, ocak ayı iş gücü istatistiklerini ve mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. 

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018'in dördüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu"nu açıklayacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Selçuk Üniversitesinde "Fahri Uluslararası İlişkiler Doktora Payesi” törenine katılacak.

6- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na iştirak edecek.

7- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan, Dağlık Karabağ meselesini görüşmek üzere bir araya gelecek.

8- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde temaslarda bulunacak.

9- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

10- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler izleniyor.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

12- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

- Darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılan ve örgütün mahrem imamları ile ankesörlü sabit hatlar üzerinden görüştükleri iddia edilen eski astsubay ve uzman çavuş 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

- Kocaeli'de darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

- Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz 24 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.

13- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

14- Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta Altınordu-Ümraniyespor, Adana Demirspor-Altay müsabakalarıyla sona erecek.

15- Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçlarında Halkbank-Fenerbahçe, Arkas Spor-Galatasaray karşılaşacak.

16- 16-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım toplantısı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın da katılımıyla WOW İstanbul Hotels&Convention Center'da yapılacak.

17- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında Türk Milli Basketbol Takımları ana sponsorluğunun uzatılması imza töreni, federasyon başkanı Hidayet Türkoğlu ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün'ün katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.

18- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası İspanya'da sahibini bulacak.

- Galibiyet sayısında 1-1 eşitlik bulunan kupa finalinin üçüncü ve son maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile Almanya ekibi ALBA Berlin karşı karşıya gelecek.

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