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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 09:49
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Paraguay Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow Shen Han, Moritanya Büyükelçisi Sid'Ahmed El Bekaye Hamady ve Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek ve onuruna resmi yemek verecek. 

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cebeci Polis Şehitliğini ziyaret edecek, Hilton Garden Inn Otel'de şehit ve gazi aileleriyle yemekte buluşacak, Cermodern'de "Renklerdir Patlayan" isimli resim sergisinin açılışına katılacak. 

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Smartcon 2019 Ankara Teknoloji Zirvesinin açılışına iştirak edecek.

5- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

6- Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenecek konferansta katılımcılara hitap edecek.

7- ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Beyaz Saray'da görüşecek.

8- AB-Çin Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Çin Başbakanı Li Keqiang'ın da katılımıyla Belçika'da gerçekleştirilecek.

9- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

11- ABD ve İran'ın karşılıklı bazı askeri birliklerini terör örgütü listesine almasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

12- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanığın İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına Silivri'de başlanacak.

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

13- Avrupa Güreş Şampiyonası Romanya'nın başkenti Bükreş'te sürüyor.

- Organizasyonun ikinci gününde erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda ise repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

14- Avrupa Halter Şampiyonası Gürcistan'ın Batum kentinde devam ediyor.

15- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Tottenham-Manchester City, Liverpool-Porto karşı karşıya gelecek.

16- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet, ilk maçta 3-0 yenildiği İtalya temsilcisi Imoco Volley'i Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

17- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta erteleme maçlarında Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol, Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka karşılaşacak.

18- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası finalinin ilk maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile Almanya ekibi ALBA Berlin karşı karşıya gelecek.

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