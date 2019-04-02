Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93442
ALTIN
231.490
DOLAR
5.5959
STERLİN
7.2917
EURO
6.2645
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:...
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler...
Gram altın 233 lira seviyelerinde
Gram altın 233 lira seviyelerinde
Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn
Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn
Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi
Fenerbahçe Beko normal sezonu lider...

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Nisan 2019 Salı 09:48
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yansımaları takip edilecek.

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verisini açıklayacak. 

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulunda ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda düzenlenen oturumda konuşacak, New York'taki Türkevi inşaatında son kata ulaşılması vesilesiyle düzenlenecek şantiye etkinliğine katılacak, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda Türk toplumunun önde gelenlerini kabul edecek.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

6- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lüleburgaz İlçe Müftülüğünün açılışına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, Hızırbey Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenecek programa iştirak edecek.

7- FETÖ davaları

- FETÖ’nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

8- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

9- Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta Kardemir Karabükspor-Adanaspor, Altınordu-Osmanlıspor, İstanbulspor-Eskişehirspor, Gençlerbirliği-Boluspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

10- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalya temsilcisi Imoco Volley ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

11- Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçlarında Maliye Piyango-Fenerbahçe, Halkbank-Ziraat Bankası, Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

12- TFF 3. Lig'de 29. haftanın ilk maçında 3. Grup'ta Ankara Adliyespor-Serik Belediyespor karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Gündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pentagon’dan Türkiye’ye yönelik F-35 kararı
Pentagon’dan Türkiye’ye yönelik F-35 kararı
YSK Başkanı Güven: İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek
YSK Başkanı Güven: İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek
Bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı iddiasına yalanlama
Bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı iddiasına yalanlama
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim