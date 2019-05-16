Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde iç güvenlik birimleriyle iftarda bir araya gelecek.



2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA 10. Kuruluş Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yapacak ve 10. yıl dönümü nişanlarını takdim edecek.



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden'in eşi Fatma Necla Özden'in Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine, Bakırköy Pazar Alanı'nda verilecek iftara, "Uğurlar Olsun Bandırma 100 Yılın Hikayesi" gösterisine katılacak.



4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çatalca'da muhtarlarla bir araya gelecek, Çatalca Belediyesini ziyaret edecek, emniyet-jandarma-sahil güvenlik personelinin iftarına katılacak.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları'na, Geleneksel Azınlık Vakıfları tarafından düzenlenen iftara ve "Yeniden Doğuş" operasının dünya prömiyerine katılacak.

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatının düzenlediği "Vefa İftarı" programına iştirak edecek.

7- TBMM Genel Kurulunda Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.



8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı yaş çay alım fiyatlarını açıklayacak, çay işleme ve paketleme süreçlerine ilişkin incelemelerde bulunacak.



9- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Tataristan İş Forumu'na ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu geleneksel iftar programına katılacak.



10- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT AŞ tarafından düzenlenen "Milli Mücadele’nin Yüzüncü Yıl Dönümü Etkinlikleri" ile Mühendisler Vakfının geleneksel iftarına iştirak edecek.



11- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AB destekli "Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Tedarik Projesi" kapsamında üretimi tamamlanan 20 zırhlı mobil güvenlik aracın devir-teslim törenine katılacak.



12- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.



13- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.



14- TCMB, mayıs ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.

15- TÜİK, 2018 yılı gençlik istatistikleri ile nisan ayı konut satış verilerini paylaşacak.

16- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek, Avrupa Konseyinin 70'inci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek anma törenine katılacak.



17- KKTC'de hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



18- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.



19- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek.



20- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının Kocatepe Camisi avlusunda düzenlediği "Ramazan Kitapla Buluşuyor" başlıklı 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışına katılacak.



21- FETÖ davaları



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



22- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 20'si tutuklu 58 sanığın yargılandığı dava İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.



23- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vefa Lisesini ziyaret edecek. Bakan Kasapoğlu, 16 Mayıs 1919'dan 16 Mayıs 2019'a milli mücadelenin 100. yılında başlangıç noktasında "Vatan ve Ramazan" temalı Karaköy Rıhtımı'nda iftar programına katılıp, İstanbul'dan Samsun'a gidecek Piri Reis Gemisi'ndeki temsilci gençlerin Sarayburnu İskelesi'nden uğurlanma töreninde yer alacak.

24- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final öncesi Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi Jordi Bertomeu ve organizasyonda yer alacak Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Real Madrid ve CSKA Moskova takımlarının başantrenörleri ve birer oyuncularının katılımıyla Plaza de Espana'da basın toplantısı düzenlenecek.

25- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin üçüncü ve son maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, karşı karşıya gelecek.



26- Dünya Tekvando Şampiyonası İngiltere'nin Manchester kentinde sürüyor.