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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
04 Mayıs 2019 Cumartesi 09:59
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası Açılış Törenine katılacak.

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya'da “32. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” kapanış programına iştirak edecek. 

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılacak. 

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Balıkesir'de TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları Programı ile İstanbul'da MÜSİAD Genel Kurulu'na iştirak edecek.

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Cahit Turhan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin düzenlediği "İstanbul Havalimanı: Gelecek ve Fırsatlar" Paneli'nin açılışına katılacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de "Küresel Gazeteciler Konseyi Medya Buluşması" etkinliğine katılacak ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

7- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

9- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bosna'daki savaşta temellerine kadar yıkılan ve Türkiye'nin desteğiyle yeniden inşası tamamlanan tarihi Alaca Camisi'nin açılış törenine katılacak, basın toplantısı yapacak ve Ilıca Milli Parkı'nı ziyaret edecek.

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği ikinci gün açılış konuşmasını yapacak.

- Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliklerinin Ora Arena'da gerçekleştirilecek final programına katılacak.

11- Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçlarıyla sürüyor. 

12- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta Fenerbahçe Beko-Banvit, Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor müsabakalarıyla sürüyor.

13- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak. 

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