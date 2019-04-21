Türkiye şehitlerini uğurluyor

Kırıkkale

Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çetin'in (27) naaşı, Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak, Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve protokol üyeleri, burada şehidin babası Doğan Çetin ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Bakan Selçuk, bir süre şehidin annesi Havva Çetin ile ilgilendi. Oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Çetin, "Vatan sağ olsun, düşmanlarıma inat dik duracağım. Onları Allah'a havale ediyorum. 4 tane kardeşini daha vatana feda ederim." diye ağıt yaktı.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu top arabasına kadar taşıdı.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı, daha sonra Balışeyh ilçesi İzzettin köyü mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin yakınları, Bakan Selçuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Yener Kırıkcı son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kırıkcı'nın cenazesinin Çubuk ilçesindeki defin işlemleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı nedeniyle bir süre ertelendi.

Bir süre beklenilmesinin ardından Akkuzulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından top arabasına alınan şehidin naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Bu arada, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun götürüldüğü evdeki kalabalığın da dağıldığı görüldü.

Türkiye-Irak sınır hattında önceki gün terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada 4 asker şehit olmuştu.

Ankara Valisi Şahin'den şehit ailesini ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın ailesine ziyarette bulundu.

Vali Şahin ve beraberindekiler, şehit piyade sözleşmeli er Kırıkcı'nın ailesinin Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'ndeki evine geldi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Şahin, aileye başsağlığı dileklerini iletti.